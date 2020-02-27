Украинская певица Ирина Билык призналась, почему ушла от своего продюсера Юрия Никитина.

Так, подробностями она поделилась в интервью в программе "ЖВЛ". По словам певицы, причиной такого решения стало то, что ей не хватало свободы. Также Билык не устраивало, что у нее было мало клипов и фотосессий (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ирина Билык Фото: instagram/bilyk_iryna

"Я, наверное, выросла и подумала, что я не могу как собака в будке. Я хочу быть везде. Не надо меня держать в одном месте... У меня было очень мало фотосессий, общения с прессой, мало клипов в последнее время, когда у меня был серьезный продюсер. Я решила, что сама я смогу гораздо больше", – сказала Билык.

Юрий Никитин, Ирина Билык и Ольга Горбачева Фото: mediananny.com

К слову, Ирина Билык и Юрий Никитин с 1990 по 1997 года жили в гражданском браке. После расставания Юрий остался музыкальным продюсером звезды. Однако в 2014 году Билык заявила, что прекращает работу с ним.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Ирина Билык сделала сенсационное заявление о болезни.

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