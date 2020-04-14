Билык рассказала о скандале с мужем-азербайджанцем из-за ревности
Украинская певица Ирина Билык рассказала о крупной ссоре со своим мужем, российским фотографом Асланом Ахмадовым, из-за его ревности.
В интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" артистка призналась, что Аслана раздражает чрезмерное внимание к ней со стороны других мужчин.
"У меня супруг азербайджанец, Аслан Ахмадов. Азербайджанцев, я заметила, раздражает только одно – когда рядом со мной находятся хорошие, красивые мужчины. Просто я знаю, он может улыбаться, бывает за кулисами ко мне подходят. Но все они меня целуют в щечку. Это мои друзья из разных групп, музыканты. Но дома он говорит: "А кто это, а кто был", – говорит Билык.
Также, по словам певицы, ревность Ахмадова стала причиной семейного скандала:
"Приревновал меня. Кто-то посмотрел, домой пришли – там были такие разборки в квартале, я думала – все уже, конец".
Из-за ревности мужа артистка даже попросила фанатов перед стартом всеукраинского тура вести себя скромнее на концертах:
"Давайте не обниматься плотненько, потому что дома я получу скандал".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ирина Билык восхитила поклонников снимком со своим четырехлетним сыном Табризом.