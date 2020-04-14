Украинская певица Ирина Билык рассказала о крупной ссоре со своим мужем, российским фотографом Асланом Ахмадовым, из-за его ревности.

В интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" артистка призналась, что Аслана раздражает чрезмерное внимание к ней со стороны других мужчин.

Аслан Ахмадов и Ирина Билык Instagram @bilyk_iryna

"У меня супруг азербайджанец, Аслан Ахмадов. Азербайджанцев, я заметила, раздражает только одно – когда рядом со мной находятся хорошие, красивые мужчины. Просто я знаю, он может улыбаться, бывает за кулисами ко мне подходят. Но все они меня целуют в щечку. Это мои друзья из разных групп, музыканты. Но дома он говорит: "А кто это, а кто был", – говорит Билык.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов с сыном Instagram @bilyk_iryna

Также, по словам певицы, ревность Ахмадова стала причиной семейного скандала:

"Приревновал меня. Кто-то посмотрел, домой пришли – там были такие разборки в квартале, я думала – все уже, конец".

Аслан Ахмадов и Ирина Билык Instagram @bilyk_iryna

Из-за ревности мужа артистка даже попросила фанатов перед стартом всеукраинского тура вести себя скромнее на концертах:

"Давайте не обниматься плотненько, потому что дома я получу скандал".

Ирина Билык Instagram @bilyk_iryna

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ирина Билык восхитила поклонников снимком со своим четырехлетним сыном Табризом.

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