Билык рассказала о домашнем насилии: она поддержала мощную социальную акцию

Украинская певица Ирина Билык рассказала, что страдала от домашнего насилия. Артистка сделала заявление в рамках социального челленджа #Womensupportingwomen.

Так, очевидно, речь идет об отношениях Билык с хореографом Дмитрией Коляденко. О своем опыте она написала на личной странице в Instagram.

"Сейчас у меня в жизни все хорошо, но было время, когда я страдала от мужского насилия! Хочу поддержать челленджж #Womensupportingwomen, но также спросить у своих подписчиц: верите ли вы в то, что бывают идеальные мужчины?" – отметила Ирина.

Instagram Ирины Билык

Поклонники Ирины поддержали ее и начали активно отвечать на ее вопрос. Многие поддержали ее из-за признания о насилии, а другие высказались на тему идеальных вторых половинок.

Instagram Ирины Билык

Instagram Ирины Билык

Instagram Ирины Билык

Instagram Ирины Билык

Отметим, ранее Ирина Билык раскрыла жуткие детали личной жизни, рассказав, что один из ее мужей, шоумен Дмитрий Коляденко жестко ее избивал. Она указала, что могла погибнуть от его рук – хореограф кидался на нее с ножом, хватал за волосы и крушил мебель в их квартире.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык рассказала о жутком скандале с нынешним супругом Асланом Ахмадовым из-за ревности.