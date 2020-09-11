Билык получила именную звезду на Аллее славы: как отреагировали украинские звезды

Популярная певица Ирина Билык, которую также называют "украинской Мадонной", получила именную звезду на Аллее славы в Киеве.

Артистку наградили за творческие заслуги перед Украиной, а также весомое влияние на культуру и шоу-бизнес в стране. На личной странице в Instagram Билык поделилась своими впечатлениями и словами благодарности. Коллеги артистки по сцене принесли ей поздравления.

"Этот день я запомню на всю жизнь! Об этом мечтают все артисты во всем мире – иметь свою звезду на Аллее славы. Пускай моя музыка остается любимой на долгие годы", – высказалась Билык.

Ирина Билык получила звезду на Аллее славы. Instagram Ирины Билык

Артистку поздравили популярные украинские артисты, среди которых – "золотой голос Украины" Александр Пономарев, а также знаменитая актриса Ольга Сумская. Также к поздравлениям присоединились певица Анжелика Рудницкая, фешн-фотограф Триша и другие. Во время церемонии открытия именной звезды артистку поддержал ее бывший супруг Дмитрий Коляденко.

Сумская и Пономарев поздравили Билык. Instagram Ирины Билык

Билык поздравили с открытием именной звезды на Аллее славы. Instagram Ирины Билык

Напомним, недавно Ирина Билык вместе с Ольгой Сумской и другими звездами поддержали важный социальный проект "Антиэйджизм. Возраст не имеет значения". Артисты приняли участие в фотосессии в стиле "ню", чтобы развеять стереотипы о связи красоты и возраста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык рассказала о скандале с мужем Асланом Ахмадовым из-за ревности.