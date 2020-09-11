Топ-темы:

Билык получила именную звезду на Аллее славы: как отреагировали украинские звезды

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
537
Певица получила престижную награду за творческие достижения

Популярная певица Ирина Билык, которую также называют "украинской Мадонной", получила именную звезду на Аллее славы в Киеве.

Артистку наградили за творческие заслуги перед Украиной, а также весомое влияние на культуру и шоу-бизнес в стране. Артистка на личной странице в Instagram поделилась своими впечатлениями и словами благодарности. Ее коллеги по сцене принесли ей поздравления.

"Этот день я запомню на всю жизнь! Об этом мечтают все артисты во всем мире – иметь свою звезду на Аллее славы. Пускай моя музыка остается любимой на долгие годы", – высказалась Билык.

Ирина Билык получила звезду на Аллее славы.

Артистку поздравили популярные украинские артисты, среди которых "золотой голос Украины" Александр Пономарев, а также знаменитая актриса Ольга Сумская. Также к поздравлениям присоединилась певица Анжелика Рудницкая, фешн-фотограф Триша и другие. Во время церемонии открытия именной звезды артистку поддержал ее бывший супруг Дмитрий Коляденко.

Сумская и Пономарев поздравили Билык.
Билык поздравили с открытием именной звезды на Аллее славы.

Напомним, недавно Ирина Билык вместе с Ольгой Сумской и другими звездами поддержали важный социальный проект "Антиэйджизм. Возраст не имеет значения". Артисты приняли участие в фотосессии в стиле "ню", чтобы развеять стереотипы о связи красоты и возраста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык рассказала о скандале с мужем Асланом Ахмадовым из-за ревности.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

УкраинаКиевАлександр ПономаревОльга СумскаяИрина Билык
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook