Билык показала свое лицо " в старости" и развеселила поклонников. Видео

Известная украинская певица Ирина Билык показала, как могло бы выглядеть ее лицо в старости. Артистка наложила на свое изображение фильтр с "эффектом старения" и отметила, что такой она могла б быть "через 100 лет".

Соответсвующий ролик артистка опубликовала на личной странице в Instagram. Пользователи сети с юмором отреагировали на видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В кадре певица запечатлена с седыми волосами и морщинами. Голос артистки также изменился – он стал более сиплым и низким.

Билык показала, как могла б выглядеть в старости. Instagram Ирины Билык

"Кто-то хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100 – включайте! Всегда хотела играть в театре. И не банальных красавиц и волшебниц, а комедийных персонажей. Что скажете, может, сменить амплуа?" – пошутила украинская звезда.

Ирина Билык рассмешила фанатов "постаревшим" лицом. Instagram Ирины Билык

Поклонники Билык позитивно отреагировали на ее эксперимент и отметили, что их повеселило видео артистки. Они также были восхищены ее чувством юмора.

"Это класс! пересмотрели несколько раз этот смех", – написали фанаты.

"Вы будете прекрасны в любом возрасте, и даже через 100 лет", – добавили другие.

Билык рассмешила фанатов видео. Instagram Ирины Билык

Билык рассмешила фанатов "постаревшим" лицом. Instagram Ирины Билык

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык покорила поклонников новой песней на украинском языке "Не стримуй погляд". Фанаты звезды бурно отреагировали на премьеру и расхвалили артистку за украиноязычный трек.