Билык показала 21-летнего сына. Фото
Известная украинская певица Ирина Билык показала своего сына Глеба, которому 18 июня исполнился 21 год.
В своем Instagram звезда трогательно поздравила парня и обнародовала его рисунки, которые она считает гениальными (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца новости).
"Это мой Глеб! Сегодня ему 21, и вот его рисунки... я в шоке! Гениально", – написала она.
А вот и рисунки сына певицы.
Пользователи сети также поздравили Глеба с 21-летием
"Рисует неплохо. С Днём Рождения!", "Многая и благая лета!", – написали они.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Ирина Билык призналась, почему ушла от своего продюсера Юрия Никитина.