Билык показала 21-летнего сына. Фото

Люди 10:21, 18.06.2020 Обновлено: 10:39, 18.06.2020

Известная украинская певица Ирина Билык показала своего сына Глеба, которому 18 июня исполнился 21 год.

В своем Instagram звезда трогательно поздравила парня и обнародовала его рисунки, которые она считает гениальными (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца новости).

"Это мой Глеб! Сегодня ему 21, и вот его рисунки... я в шоке! Гениально", – написала она.

Instagram Ирины Билык

А вот и рисунки сына певицы.

Instagram Ирины Билык
Instagram Ирины Билык

Пользователи сети также поздравили Глеба с 21-летием

"Рисует неплохо. С Днём Рождения!", "Многая и благая лета!", – написали они.

Скриншот с Instagram-страницы Ирины Билык

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Ирина Билык призналась, почему ушла от своего продюсера Юрия Никитина.

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