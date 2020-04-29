Многие женщины во всем мире ежедневно страдают от домашнего насилия. И знаменитости не являются исключением. Как показывает практика, от партнера-тирана не может быть застрахован никто. Потому что в этом случае не спасает ни звездный статус, ни красота, ни богатство.

OBOZREVATEL решил вспомнить, кто из селебрити в разное время подвергался издевательствам со стороны любимого человека, но сумел прервать токсичные отношения.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко, Агата Муцениеце и Павел Прилучный, Кристина Орбакайте и Руслан Байсаров

Ирина Билык

Украинская певица Ирина Билык и шоумен Дмитрий Коляденко на протяжении 5 лет строили отношения в гражданском браке. За это время мужчина часто устраивал артистке скандалы из-за ревности и применял к ней физическую силу. Однажды Билык пришлось снимать побои – Коляденко бил ее по голове и наставил много синяков и ссадин.

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык Фото: telegraf.com.ua

Также иногда их ссоры происходили "с ножами и ножницами". Певица недавно призналась, что в один момент почувствовала, что "может умереть от рук Димы". Тогда она и решила расстаться с шоуменом.

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык Фото: politeka.net

"Было много скандалов. Самое страшное, что последние происходили уже с ножами, ножницами... Мне как-то мой первый муж Юра Никитин сказал: "В следующий раз он тебя убьет". Вот тогда уже это был 5-й или 6-й раз с этим ножом. И не просто ножи... Это разбивались полностью квартиры с новым ремонтом. Все, что было в доме разбивалось и резалось ножами. Вот когда это было в последний раз, я почувствовала, что моя смерть с его рук может быть очень близко. Я просто сделала очень талантливый шаг: я закрыла дверь, а он стоял внизу и кричал, что себя убьет. А я просто собрала все его вещи в сумку и сбросила с балкона. И сказала, что он больше сюда не войдет", – поделилась Билык.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко Фото: rbc.ua

Снежана Онопко

Украинская модель Снежана Онопко и бизнесмен Николай Щур поженились еще в 2011 году. Казалось, что пара счастлива в браке. Однако недавно звезда призналась, что муж регулярно поднимал на нее руку, а также завел себе любовницу. К слову, женщина сейчас находится на грани развода с Николаем. Последней каплей для модели стало то, что муж избил не только ее, но и ее маму.

Снежана Онопко и Николай Щур Фото: glavcom.ua

"Я выплачивала его долги, верила в то, что он не изменяет, и оправдывала в критических ситуациях, даже когда он поднимал на меня руку. Это происходило постоянно. Доставалось, кстати, и водителям, и персоналу – словом, всем. Последней каплей стало то, что после очередной ссоры он избил меня и мою маму в нашем общем доме", – рассказала Онопко.

Николай Щур и Снежана Онопко Фото: glamurchik.tochka.net

Кристина Орбакайте

В свое время столкнулась с домашним насилием и российская певица Кристина Орбакайте. Так, в 1997 году она познакомилась с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым и через год родила сына Дени. Пара прожила в гражданском браке 4 года и за это время отношения у них складывались непросто. Мужчина постоянно ревновал артистку, устраивал скандалы и избивал ее.

Руслан Байсаров и Кристина Орбакайте Фото: glavred.info

В 2000 году стало известно, что на презентации альбома "Май" Байсаров сломал Орбакайте нос. Позже артистка признавалась, что это был не первый раз, когда любимый распускал руки. Певица окончательно ушла от мужа в 2001 году, узнав, что модель Алина Цевина родила от Байсарова сына.

Руслан Байсаров и Кристина Орбакайте Фото: myseldon.com

Агата Муцениеце

Российская актриса Агата Муцениеце стала очередной жертвой мужа-тирана, с которым прожила в браке 10 лет. Так, недавно она заявила, что Павел Прилучный избил ее и выгнал вместе с детьми из дома.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный Фото: aif.ru

"Я записываю это видео с аккаунта мамы, потому что Паша забрал мой телефон и выкинул его на улицу. Довел детей до слез, поднимал на меня руку – он в неадеквате и я не могу его остановить. Паша во время пандемии выкинул нас с детьми из дому, говорит: "Уезжайте нах*р!" Просто знайте, что вот такой человек Прилучный, представляете?" – говорила актриса.

Агата Муцениеце Фото: instagram/agataagata

Отметим, что Агата Муцениеце познакомилась с будущим мужем Павлом Прилучным на съемках сериала "Закрытая школа" в 2011-году, тогда же они и поженились. Пара прожила в браке 10 лет, однако недавно они заявили о разводе. К слову, в СМИ нередко появлялись новости о том, что Павел очень сильно ревнует супругу и применяет к ней физическую силу. Однако не известно, стала ли последняя причина главной при расставании звезд.

Кадр из сериала "Закрытая школа" Фото: tv.ua

Певица Жасмин

Не меньшим кошмаром обернулся брак для российской популярной певицы Жасмин. Со своим первым избранником, бизнесменом Вячеславом Семендуевым, артистка расписалась в 1996 году. После заключения брака предприниматель начал делать из жены звезду – вкладывать деньги в карьеру тогда еще начинающей певицы. Поначалу все шло хорошо – Жасмин выпускала клипы, популярность набирала обороты. Однако впоследствии оказалось, что сказочная жизнь артистки – не более чем миф.

Певица Жасмин и Вячеслав Семендуев Фото: clutch.ua

Правда всплыла в 2006 году, когда Жасмин оказалась на больничной койке с черепно-мозговой травмой, переломом носа и множественными ссадинами. Выписавшись из больницы и отойдя от шока, артистка призналась, что ее госпитализация – это дело рук мужа. Впоследствии Жасмин уточнила, что этот случай не единственный, за 10 лет брака супруг неоднократно поднимал на нее руку.

Вячеслав Семендуев избил певицу Жасмин

Официально брак певицы Жасмин и Вячеслава Семендуева был расторгнут в 2006 году.

Ким Кардашьян

Американская модель и телезвезда Ким Кардашьян также изрядно натерпелась от первого мужа, музыкального продюсера Дэймона Томаса. Мужчина любил распускать руки и делал это так, чтобы на теле звезды не оставалось следов.

Дэймон Томас и Ким Кардашьян Фото: uznayvse.ru

"Перед тем, как выйти из дома, Дэймону нравилось немного поколотить меня. Весь этот кошмар начался уже через несколько месяцев после свадьбы. Обычно он бил меня по лицу, не оставляя следов", – рассказывала Ким.

Дэймон Томас и Ким Кардашьян Фото: pressmedia.am

Она также признавалась, что боялась обращаться в полицию из-за угроз мужа: "Он угрожал убить меня, мою семью и всех тех парней, с которыми я буду заводить романы. Я стала пленницей в собственном доме. Он запрещал мне выходить на улицу, не спросив его разрешения, и контролировал каждый мой шаг".

Напомним, что Ким развелась с Дэймоном в 2004 году. Сам мужчина по-прежнему отрицает все слухи о жестоком обращении с бывшей супругой.

Дэймон Томас и Ким Кардашьян Фото: pressmedia.am

Памела Андерсон

Неоднократно была жертвой насилия и голливудская актриса Памела Андерсон. Так, первый муж актрисы Томми Ли поднимал руку на жену, за что отсидел полгода в тюрьме. С другим мужем, Кидом Роком, отношения тоже были бурными, и не раз доходило до драк.

Памела Андерсон с Томми Ли и Кидом Роком

А своего экс-бойфренда, футболиста Адиля Рами, с которым Памела разошлась летом 2019 года, она публично обвинила в том, что тот сломал ей руку и опубликовала видео из больницы. Знаменитость заявляла, что долго скрывала этот факт и целых шесть месяцев ждала, чтобы обратиться к врачу.

Памела Андерсон и Адиль Рами Фото: hellomagazine.com

Памела Андерсон Фото: instagram/pamelaanderson

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как пострадала Регина Тодоренко после своих скандальных высказываний о домашнем насилии. Подробности читайте здесь.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!