Билык о будущей невестке: я мечтала о такой жене для сына

Украинская певица Ирина Билык впервые откровенно рассказала о девушке своего старшего сына Глеба.

Так, по словам 50-летней артистки, она всегда мечтала о такой жене для своего ребенка. Однако, указала, что о свадьбе пока речь не идет. Об этом Билык сообщила в программе "Світське життя" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я всегда мечтала о такой жене для своего сына. Чтобы у нее были волосы такого цвета, чтобы у нее была такая мушка, и чтобы ее звали Алиса. Речь о свадьбе нет, это очень современные молодые люди, и они сам решат, что они хотят в этой жизни", – отметила певица.

Ирина Билык рассказала о будущей невестке (Instagram Ирины Билык)

Напомним, что у Ирины Билык двое сыновей – 21-летний сын Глеб, рожденный в браке с моделью Андреем Оверчуком, и 4-летний сын Табриз от российского режиссера и продюсера Аслана Ахмадова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык рассказала о скандале с мужем Асланом Ахмадовым из-за ревности.