Билык, Каменских, Дорофеева, Лорак и Винник: как выглядели звезды в школьные годы

В Украине 1 сентября отмечают День знаний, когда традиционно все ученики идут в школу на праздничную линейку, чтобы начать новый учебный год.

Многие украинские звезды тоже повели своих детей в учебные заведения, о чем сообщили в социальных сетях. OBOZREVATEL также предлагает посмотреть, как выглядели сами знаменитости в свои школьные годы.

Потап (Алексей Потапенко)

Алексей Потапенко, более известный как Потап, закончил 141-ю киевскую школу 23 года назад. Юный Потап в те годы был стройным спортсменом (занимался водным поло).

Алексей Потапенко (слева) в школе Instagram Потапа

Виталий Козловский

Виталий в школе был активистом: организовывал праздники, был ведущим мероприятий и пел. Уже тогда ему пророчили будущее артиста.

"В школе у меня была подруга, с которой мы друг друга называли в шутку "муж" и "жена". Тогда мне все говорили, что я стану артистом. И они как в воду глядели!" – признавался Виталий.

Виталий Козловский с одноклассницей KP.UA

Вера Брежнева

Украинская певица и экс-вокалистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева не любит вспоминать школьные годы, так как в ее жизни это был сложный период. Звезда в юности терпела насмешки со стороны сверстников и считалась "гадким утенком" среди своих одноклассников.

Как выглядела Вера Брежнева в школе Аnews

"К нам в школу Вера пришла в сложившийся коллектив. Это был класс пятый-шестой. Несуразный гадкий утенок. Девочки ее обзывали – очкарик, "галуха-лягуха". В классе было 20 девочек и только 6 мальчиков. Никто из нас ее не защищал. Иногда даже драки были во дворе. А после девчонки опаздывали на урок, а Вера приходила растрепанная и заплаканная. С ней поступали жестоко – однажды наклеили на спину бумажку, на которой было написано "Уродина", – рассказывал ранее одноклассник Брежневой.

Ани Лорак

Певица неоднократно рассказывала о своем тяжелом детстве, это касалось и ее школьных лет. Из-за бедности мать отдала ее в интернат, где Ани и получала среднее образование. При этом статус "интернатовца" ее очень раздражал.

Ани Лорак в школе ВладТайм

"В меня и других детей тыкали пальцами: "Смотрите, вот интернатские". Мы тогда носили одинаковую форму. Может, они нас жалели, но слово "интернатские" раздражало, жгло меня изнутри", – делилась Ани Лорак.

Лолита Милявская

Лолита Милявская провела школьные годы в Украине. Она училась в нескольких учреждениях и, к тому же, в разных городах: в Мукачево (Закарпатская область), во Львове и в Киеве. В школе всегда была активисткой и лидером, а также занималась музыкой, что, по ее словам, и дало старт ее карьере певицы.

Лолита Милявская в школьные годы e-w-e.ru

Смотрите также, как выглядели в школьные годы Ирина Билык, Настя Каменских, Надя Дорофеева, Олег Винник, Юлия Санина и другие украинские звезды.

Как выглядела Ирина Билык в старших классах 24СМИ

Какой была Настя Каменских в школьные годы Facebook-страница Kontramarka.ua

Надя Дорофеева в школьные годы Facebook-страница Kontramarka.ua

Как выглядел Олег Винник во время учебы в школе Facebook-страница Kontramarka.ua

MELOVIN учился в одной из одесских школ Facebook-страница Kontramarka.ua

Как выглядела Оля Полякова в школе Facebook-страница Kontramarka.ua

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Позитив (Алексей Завгородний) в школьные годы Facebook-страница Kontramarka.ua

Также мы предлагаем увидеть, какими были Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Николай Басков и другие, когда учились в школе.

Как выглядела в школьные годы Алла Пугачева Аnews

Дима Билан в первом классе Аnews

Как выглядел Басков в школе Аnews

Сергей Лазарев с одноклассницами Комсомольская правда

Максим Галкин в начальных классах Anews

Филипп Киркоров в школе Teleprogramma.pro

Кристина Орбакайте в средних классах Teleprogramma.pro

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украинские школьники и студенты отмечают День знаний во время карантина в стране и какие правила необходимо соблюдать в школах и вузах во время предстоящего учебного года.