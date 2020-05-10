Билык, Джамала, Цибульская и другие: как выглядят мамы украинских звезд

В воскресенье, 10 мая, в Украине отмечают День матери. Многие знаменитости уже успели трогательно поздравить своих родных в соцсетях.

OBOZREVATEL собрал подборку фотографии украинских звезд с их мамами, которыми они поделились в честь праздника.

Ирина Билык с мамой

"В этот прекрасный праздник у моей мамы ещё и день рождения! Любите и цените своих матерей! С Днем матери поздравляю всех прекрасных мамочек!" – написала Билык.

Джамала с мамой

"Самый родной, близкий, наиболее ранимый человек на свете – это мама. Мама прощает все. Лучший друг, строгий критик, ласковая, самая лучшая!" – написала певица.

Оля Цибульская с мамой

"Люблю и благодарю за все. Ты супер мама, хочу быть похожей на тебя", – написала Цибульская.

Никита Добринын с мамой

"Огромное спасибо, мам, что не только решила в то непростое время родить меня, но и столько мудрости подарила мне в этой жизни. Если я знаю, что такое любовь, то это благодаря тебе", – написал телеведущий.

Тоня Матвиенко с мамой

"Поздравляю всех мам с днем ​​матери! Самая дорогая в мире", – написала Тоня.

Виктория Смеюха с мамой

"Мама, милая, родная! Поздравляю тебя! Ты лучшая мама в мире! Я благодарна тебе за теплоту и доброту – они ежедневно согревают меня", – написала певица.

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