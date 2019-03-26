Бился в судорогах: сын популярного в РФ актера умер на улице

Сына российского актера театра и кино Игоря Бужинского нашли мертвым в Москве. Бьющегося в судорогах подростка нашли на улице. Рядом с ним обнаружены рюкзак и бутылка с холодным чаем.

16-летний парень умер до приезда врачей, передает "Московский комсомолец".

В этот день сын Бужинского поссорился со своей девушкой-школьницей, которая решила его бросить. Известно, что он вместе с отцом вел канал на YouTube, интервьюировал спортсменов, сам занимался футболом.

Перед смертью он позвонил отцу, передав ему пароль от канала, и матери, напугав ее своим эмоциональным состоянием. Мать также рассказала правоохранителям, что сын жаловался на здоровье и падал в обмороки.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в США на 79 году жизни скончался сценарист и режиссер Ларри Коэн. Согласно имеющейся информации, он умер 23 марта в Лос-Анджелесе. Коэн прославился благодаря фильмам "Телефонная будка" с Колином Фарреллом, "Черный цезарь", "Беспорядки в Гарлеме" и серии фильмов о Коломбо

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