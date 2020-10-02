Билли Айлиш выпустила клип к фильму о Джеймсе Бонде. Видео

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
2,4 т.
Билли Айлиш выпустила клип к фильму о Джеймсе Бонде

Популярная американская певица Билли Айлиш выпустила клип на песню No Time To Die, которая станет главным саундтреком фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Соответствующий ролик был опубликован на официальном YouTube-канале артистки. Отметим, что в клипе, помимо самой Айлиш, вставлены кадры из фильма, которые еще не фигурировали в трейлерах. В частности, показаны любовные отношения между Джеймсом Бондом в исполнении актера Дэниела Крейга и героиней Мадлен Суонн, которую играет актриса Леа Сейду (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Билли Айлиш выпустила клип на песню No Time To Die. скриншот с видео
Айлиш выпустила клип к фильму о Джеймсе Бонде. скриншот с видео
Кадры из фильма "Не время умирать". скриншот с видео

Спустя несколько часов после публикации видеоролика клип набрал более 3 миллионов просмотров и 65 тысяч комментариев. Также ролик попал в тренды YouTube.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, британский актер Том Харди может стать новым Джеймсом Бондом. По слухам, артист сменит Дэниела Крейга, для которого "Не время умирать" станет последним фильмом "бондианы".

шоу-бизнесшоу