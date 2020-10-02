Билли Айлиш выпустила клип к фильму о Джеймсе Бонде. Видео

Популярная американская певица Билли Айлиш выпустила клип на песню No Time To Die, которая станет главным саундтреком фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Соответствующий ролик был опубликован на официальном YouTube-канале артистки. Отметим, что в клипе, помимо самой Айлиш, вставлены кадры из фильма, которые еще не фигурировали в трейлерах. В частности, показаны любовные отношения между Джеймсом Бондом в исполнении актера Дэниела Крейга и героиней Мадлен Суонн, которую играет актриса Леа Сейду (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Спустя несколько часов после публикации видеоролика клип набрал более 3 миллионов просмотров и 65 тысяч комментариев. Также ролик попал в тренды YouTube.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, британский актер Том Харди может стать новым Джеймсом Бондом. По слухам, артист сменит Дэниела Крейга, для которого "Не время умирать" станет последним фильмом "бондианы".