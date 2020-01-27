Билли Айлиш странно отреагировала на гибель Коби Брайанта

Популярная американская певица Билли Айлиш, брат которой ранее показывал пикантные фото с ее клоном, отреагировала мемом на смерть баскетболиста Коби Брайанта.

Она опубликовала о нем сториз на своей странице в Instagram.

18-летняя исполнительница показала фото Брайанта и видео с ним и его дочерью, которое сопроводила комментарием "uggghhhh", что можно перевести с английского как "ооох" или "уххх" (также оно может трактоваться как "фу" или "тьфу", но Билли скорее всего имела ввиду именно первые варианты).

Стоит заметить, что есть целая серия мемов "uggghhhh", их традиционно используют для выражения каких-то ярких негативных эмоций. Вот пара из них для примера:

UGGGHHHH pic.twitter.com/jcFCcVqY55 — Name cannot be blank (@psyhchopath) January 25, 2020

Как известно, 26 января 41-летний профессиональный баскетболист Коби разбился при крушении личного вертолета S-76 в штате Калифорния, когда летел на тренировку. Вместе с ним погибла его 13-летняя дочь Джианна.

Всего катастрофа привела к девяти жертвам. Предварительной причиной трагедии называют плотный туман.

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