Билли Айлиш "разорвала" премию "Грэмми": как 18-летняя девочка стала главной звездой планеты

Американская певица Билли Айлиш стала главной победительницей премии "Грэмми", которая прошла в ночь на 27 января в Лос-Анджелесе.

18-летняя исполнительница завоевала награды во всех четырех основным номинациях: "Альбом года", "Запись года", "Песня года" и "Лучший новый артист". Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Примечательно, что победить во всех престижных номинациях, которые неформально называют "Большая четверка", до Билли Айлиш удавалось только одному артисту –Кристоферу Кроссу в 1981 году.

"Лучший альбом"

Так, в категории "Альбом года" Билли с альбомом "When We All Asleep, Where Do We Go?" удалось обойти Лану Дель Рей, Ариану Гранде, Габриэллу Уилсон, Мелиссу Вивиан Джефферсон, Bon Iver, Vampire Weekend, а также Lil Nas X.

"Песня года"

В борьбе за победу в данной категории Айлиш с треком "Bad Guy" удалось обойти Леди Гагу, Таню Такер, H.E.R. и Тейлор Свифт. Кроме того, в номинации были представлены Лана Дель Рей, Льюис Капальди и Мелисса Джефферсон.

"Запись года"

В номинации "Запись года" певица опередила рэп-дуэт Post Malone и Swae Lee, соул-исполнителя Khalid, Ариану Гранде, Lizzo, H.E.R. и рэпера Lil Nas X.

"Лучший новый артист"

А в борьбе за звание лучшего нового исполнителя Билли обошла Lil Nas X, Lizzo, а также Black Pumas, Мэгги Роджерс, группу Tank and the Bangas, испанскую певицу Rosalia и британку Yola.

Кроме того, Билли Айлиш получила статуэтку в номинации "Лучший вокальный поп-альбом".

