Билли Айлиш провалилась на MTV VMA 2020: как прошла музыкальная премия и кому вручили награды

В Нью-Йорке (США) состоялась церемония вручения музыкальной премии MTV Video Music Awards 2020, где отметили самых лучших исполнителей.

Впервые подобное мероприятие провели не в режиме видеоконференции. Артисты спели вживую, но на разных локациях, в масках и без зрителей, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть видео выступлений, доскролльте до конца страницы).

Триумфатором церемонии MTV VMA 2020 стал исполнитель The Weeknd, который получил награду за лучший клип года. Жюри высоко оценили его ролик на песню Blinding Lights. Отметим, что без награды в этом году осталась Билли Айлиш, хотя певица и была в списке претендентов.

Певице Lady Gaga вручили награды как лучший артистке, а также за лучшую песню года и коллаборацию (за совместную с Арианой Гранде песню "Rain On Me"). В общем звезда победила в девяти номинациях. Певица появилась на церемонии в серебристом плаще, черных ботинках на огромной платформе и прозрачном шлеме.

Корейская кейпоп-группа BTS, которая недавно побила рекорд Youtube за количеством просмотров, получили премию в категориях "Лучшая группа", "Лучшая хореография", "Лучший кейпоп" и "Лучший поп".

Певица Doja Cat победила в номинации "Лучший дебют", а женская группа Blackpink – в номинации "Песня лета". Также отметили клип на песню "Stuck with U" от Арианы Гранде и Джастина Бибера в новой категории "Лучшее видео, сделанное дома".

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