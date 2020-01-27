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27 января • обновлено в 10:39
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"Я в слезах, она настолько эмоциональна": Билли Айлиш поразила сильным выступлением на "Грэмми". Видео

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Популярная американская певица Билли Айлиш, которая стала главной победительницей премии "Грэмми-2020", поразила сильным выступлением на церемонии.

Так, 18-летняя артистка исполнила песню "When The Party’s Over" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Билли Айлиш спела на "Грэмми"

Билли Айлиш спела на "Грэмми"

Билли Айлиш с песней "When The Party’s Over"

Билли Айлиш с песней "When The Party’s Over"

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от выступления Айлиш. В сети написали, что оно "очень эмоциональное", а также принялись поздравлять знаменитость с многочисленными победами.

Билли Айлиш

Билли Айлиш

"Она такая талантливая. Ее голос, ее сценический образ, ее эмоции", "Факт, что она выполнила это и выиграла пять "Грэмми" в 18 лет, является просто сногсшибательным! Продолжай, Билли, мы любим тебя", "Я в слезах, пытаясь понять, как она поет с таким количеством эмоций. Эта девушка потрясающая, я желаю ей только самого лучшего", – написали люди.

"Я в слезах, она настолько эмоциональна": Билли Айлиш поразила сильным выступлением на "Грэмми". Видео
"Я в слезах, она настолько эмоциональна": Билли Айлиш поразила сильным выступлением на "Грэмми". Видео
"Я в слезах, она настолько эмоциональна": Билли Айлиш поразила сильным выступлением на "Грэмми". Видео

Напомним, что Билли Айлиш получила пять основных премий "Грэмми": "Песня года" ("Bad Guy"), "Лучший новый артист", "Запись года", "Альбом года" ("When We All Fall Asleep, Where Do We Go?") и "Лучший поп-альбомом".

Как сообщал OBOZREVATEL, американская пианистка украинского происхождения Надежда Шпаченко выиграла "Грэмми-2020" в категории "Лучший сборник классической музыки".

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Автор
Кристина Долматова
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Щеневмерла в её исполнении неплохо бы звучала.
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