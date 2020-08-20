Билли Айлиш о Трампе: он разрушает страну и все, что для нас важно

Популярная американская певица Билли Айлиш заявила, что президент США Дональд Трамп виноват в "разрушении страны и всего того, что важно для американцев".

С соответствующим заявлением артистка выступила во время Национального съезда Демократической партии США. В конце речи девушка впервые спела песню "Мое будущее". Трансляция велась на YouTube-канале мероприятия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Билли Айлиш выступила на Национальном съезде Демократической партии США скриншот Youtube

"Нам нужны лидеры, которые решают такие проблемы, как изменение климата и коронавирусная инфекция, а не отрицают их. А начинать следует с голосования за того, кто осознает, как много стоит на кону, кто разделяет наши ценности", – подчеркнула Айлиш.

Также певица призвала американцев не игнорировать выборы и "голосовать так, будто их жизнь и судьба мира зависели от этого". По ее словам, стране нужны лидеры, которые будут бороться с системным расизмом и неравенством.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США против президента Дональда Трампа начали расследование о возможном страховое и банковское мошенничество. Юрист говорил, что Трамп завышал ценность своих деловых интересов, чтобы произвести впечатление на людей или кредиторов, но потом снижал стоимость активов, пытаясь уменьшить налоги.

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