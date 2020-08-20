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Билли Айлиш о Трампе: он разрушает страну и все, что для нас важно

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
1,5 т.
Билли Айлиш раскритиковала Трампа

Билли Айлиш раскритиковала Трампа.

Популярная американская певица Билли Айлиш заявила, что президент США Дональд Трамп виноват в "разрушении страны и всего того, что важно для американцев".

С соответствующим заявлением артистка выступила во время Национального съезда Демократической партии США. В конце речи девушка впервые спела песню "Мое будущее". Трансляция велась на YouTube-канале мероприятия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Билли Айлиш выступила на Национальном съезде Демократической партии США

Билли Айлиш выступила на Национальном съезде Демократической партии США скриншот Youtube

"Нам нужны лидеры, которые решают такие проблемы, как изменение климата и коронавирусная инфекция, а не отрицают их. А начинать следует с голосования за того, кто осознает, как много стоит на кону, кто разделяет наши ценности", – подчеркнула Айлиш.

Также певица призвала американцев не игнорировать выборы и "голосовать так, будто их жизнь и судьба мира зависели от этого". По ее словам, стране нужны лидеры, которые будут бороться с системным расизмом и неравенством.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США против президента Дональда Трампа начали расследование о возможном страховое и банковское мошенничество. Юрист говорил, что Трамп завышал ценность своих деловых интересов, чтобы произвести впечатление на людей или кредиторов, но потом снижал стоимость активов, пытаясь уменьшить налоги.

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СШАДональд Трамп
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