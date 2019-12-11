Главная Новости
11 декабря • обновлено в 15:29
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Из-за Лазарева? Билан со скандалом отказался от Евровидения

3.4т
Читать материал на украинском

Попытка организаторов большого концерта звезд Евровидения в Амстердаме пригласить на него Диму Билана — единственного российского артиста, который занял первое место на конкурсе в 2008 году, закончилась скандалом.

Как сообщает издание Super, артист якобы отказался выступать на шоу из-за того, что на афише его имя было написано маленькими буквами. Да еще и после Сергея Лазарева, который после двух попыток занимал лишь третье место на песенном конкурсе.

Дима Билан

Дима Билан

Фото: peoples.ru

Новости
"Уничижение паче гордыни": Пугачева публично пристыдила Билана

"Дима Билан расторгнул контракт и не будет присутствовать на концерте по двум причинам: потому что он не был единственным российским артистом на шоу и потому что его имя не было указано достаточно большим шрифтом на афише мероприятия", — заявили представители Дмитрия.

Дима Билан и Сергей Лазарев

Дима Билан и Сергей Лазарев

Фото: hochu.ua

Позже директор Билана Дмитрий Бушуев опроверг отказ от участия в шоу Евровидения из-за мелкого написанного имени певца на афише.

"Мы бред какого-то трехкопеечного портала никак не комментируем. Это какой-то сборный концерт где-то в Амстердаме. Да, он посвящен Евровидению, но это просто какое-то коммерческого мероприятие со съемкой какого-то европейского телеканала. Предложение принять участие было, мы отказались по своим, другим причинам", — высказался он в беседе с изданием "Подъем".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певец Дима Билан опозорился пьяным выступлением на дне города в Самаре (Россия).

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Кристина Долматова
Персоны
Дима Билан Сергей Лазарев
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
7
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги