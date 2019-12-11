Из-за Лазарева? Билан со скандалом отказался от Евровидения

Попытка организаторов большого концерта звезд Евровидения в Амстердаме пригласить на него Диму Билана — единственного российского артиста, который занял первое место на конкурсе в 2008 году, закончилась скандалом.

Как сообщает издание Super, артист якобы отказался выступать на шоу из-за того, что на афише его имя было написано маленькими буквами. Да еще и после Сергея Лазарева, который после двух попыток занимал лишь третье место на песенном конкурсе.

Дима Билан Фото: peoples.ru

"Дима Билан расторгнул контракт и не будет присутствовать на концерте по двум причинам: потому что он не был единственным российским артистом на шоу и потому что его имя не было указано достаточно большим шрифтом на афише мероприятия", — заявили представители Дмитрия.

Дима Билан и Сергей Лазарев Фото: hochu.ua

Позже директор Билана Дмитрий Бушуев опроверг отказ от участия в шоу Евровидения из-за мелкого написанного имени певца на афише.

"Мы бред какого-то трехкопеечного портала никак не комментируем. Это какой-то сборный концерт где-то в Амстердаме. Да, он посвящен Евровидению, но это просто какое-то коммерческого мероприятие со съемкой какого-то европейского телеканала. Предложение принять участие было, мы отказались по своим, другим причинам", — высказался он в беседе с изданием "Подъем".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певец Дима Билан опозорился пьяным выступлением на дне города в Самаре (Россия).

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