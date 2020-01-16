Главная Новости
16 января • обновлено в 15:50
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Перенес две операции, готовлюсь к третьей!" Билан рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

679
Читать материал на украинском

Популярный российский певец Дима Билан рассказал, что в прошлом году перенес две операции и теперь готовится к третьей.

Так, по словам артиста, одну из них ему провели из-за сломанной ноги. Билан отметил, что очень намучился работать с тросточками на концертах, а в быту — "это было вырви мозг". Об этом певец написал на своей странице в Instagram.

Дима Билан

Дима Билан

Фото: instagram/bilanofficial

"Это мой последний заход в хирургию! В прошлом году у меня было 2 операции (и была это не только сломанная нога). Как же я намучился работать с тросточками в технологически насыщенном сложном шоу, где мне приходилось архи много перемещаться в сложных подвесах, полетах и т.д. Я уже молчу про быт — это было вырви мозг. Как же я рад, что говорю об этом в прошедшем времени", — поделился Билан.

Новости
Перенес две операции: у Влада Топалова возникли серьезные проблемы со здоровьем

Кроме того, певец добавил, что ему должны вынуть титановую пластину с девятью шурупами из ноги, и в конце января он уже будет бегать. По этому Билан заверил поклонников, что турам и концертам — быть.

Дима Билан готовится к третьей операции

Дима Билан готовится к третьей операции

Фото: instagram/bilanofficial

"Сейчас снимаю титановую пластину с девятью шурупами. Свой январский отпуск я провел в подготовке к операции... Отдельный привет всем моим слушателям и преданным поклонникам, которые так мощно меня поддерживали. В конце января я буду уже бегать, так что туры, концерты — все в силе", — отметил Билан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дима Билан опозорился пьяным выступлением на дне города в Самаре. Многочисленные фото и видео появились в соцсетях.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Дима Билан
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Шо, две гайки сняли, осталось болт вывинтить?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги