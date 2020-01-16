"Перенес две операции, готовлюсь к третьей!" Билан рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Популярный российский певец Дима Билан рассказал, что в прошлом году перенес две операции и теперь готовится к третьей.

Так, по словам артиста, одну из них ему провели из-за сломанной ноги. Билан отметил, что очень намучился работать с тросточками на концертах, а в быту — "это было вырви мозг". Об этом певец написал на своей странице в Instagram.

Дима Билан Фото: instagram/bilanofficial

"Это мой последний заход в хирургию! В прошлом году у меня было 2 операции (и была это не только сломанная нога). Как же я намучился работать с тросточками в технологически насыщенном сложном шоу, где мне приходилось архи много перемещаться в сложных подвесах, полетах и т.д. Я уже молчу про быт — это было вырви мозг. Как же я рад, что говорю об этом в прошедшем времени", — поделился Билан.

Кроме того, певец добавил, что ему должны вынуть титановую пластину с девятью шурупами из ноги, и в конце января он уже будет бегать. По этому Билан заверил поклонников, что турам и концертам — быть.

Дима Билан готовится к третьей операции Фото: instagram/bilanofficial

"Сейчас снимаю титановую пластину с девятью шурупами. Свой январский отпуск я провел в подготовке к операции... Отдельный привет всем моим слушателям и преданным поклонникам, которые так мощно меня поддерживали. В конце января я буду уже бегать, так что туры, концерты — все в силе", — отметил Билан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дима Билан опозорился пьяным выступлением на дне города в Самаре. Многочисленные фото и видео появились в соцсетях.

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