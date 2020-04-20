Украинская певица Ирина Билык раскрыла жуткие детали личной жизни, рассказав, что один из ее мужей, шоумен Дмитрий Коляденко жестко ее избивал.

Так, Ирина прожила в гражданском браке с Коляденко почти 5 лет. За это время шоумен ее часто бил и устраивал скандалы из-за ревности. Об этом шла речь в интервью Билык изданию "Гордон" (смотрите видео в конце новости).

"Да, у нас были скандалы и драки с Димой Коляденко. В основном – он меня бил. Но это все было из-за большой любви", – поделилась певица.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко РБК-Украина

Также артистка уточнила, что Коляденко ее очень ревновал к другим мужчинам. Из-за этого он часто совершал безумные поступки. Артистке приходилось вызывать полицию, но даже она не всегда могла усмирить Дмитрия.

"Дима резал картины, хватал меня за волосы. Полиция приезжала очень часто. Все уже знали, что по этому адресу Ирина Билык живет с Димой Коляденко, который дебоширит, хулиганит. И даже полиция не могла его утихомирить".

Ирина рассказала, как однажды ей пришлось снимать побои – Коляденко бил ее по голове и наставил много синяков и ссадин.

"Я снимала побои на голове. И женщины из полиции хотели Диму убить, когда увидели мои синяки, ссадины. Но я ему все простила. Наверняка эти странные вещи с человеком делала большая любовь. Он и правда очень ревнивый. Я сейчас ему говорю: "Дима, чего ты дрался? Зачем ты ревновал? Зачем ты сделал так, что мы сейчас не вместе?" Он говорит: "Вот, Билычка, не знаю. Так я тебя люблю, что ревную". Все, это один ответ, и ничего другого он сказать не может", – подытожила Билык.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык рассказала о жутком скандале с нынешним супругом Асланом Ахмадовым из-за ревности.