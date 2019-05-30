Бибер перенес свадьбу из-за проблем с психикой: что произошло

Популярный канадский певец Джастин Бибер отложил празднование свадьбы с топ-моделью Хейли Болдуин из-за проблем с психикой.

Такими данными поделилось издание People, где уточнили, что артист долгое время борется с депрессией, потому перенес церемонию на неопределенный срок.

Согласно инсайдерской информации, Джастин и Хейли официально поженятся, когда он выйдет из депрессии.

Джастин Бибер Instagram@justinbieber

"Хейли продолжает его поддерживать. Их свадьба все равно состоится: они поженятся, когда почувствуют, что действительно к этому готовы. Самое важное для них - это психическое здоровье Джастина", – уточнил источник.

По его словам, Бибер чувствует себя лучше, благодаря Хейли и лечению, которое изменило ход мыслей исполнителя.

"Теперь он сосредоточен на том, что происходит сейчас, и живет одним днем. Когда он начинает заглядывать далеко вперед, то сразу начинает испытывать стресс", – добавил инсайдер.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин Instagram@justinbieber

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в западных СМИ активно начали распространять информацию о том, что Джастин Бибер планирует женится на Хейли Болдуин.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин Instagram@haileybieber

Певец сделал девушке предложение во время совместного отдыха на Багамах. Невеста Бибера является дочерью голливудского актера Стивена Болдуина – родного брата знаменитого Алека Болдуина. Ее считали самой красивой женщиной мира 2017 года по версии мужского глянца Maxim.

13 сентября папарацци сфотографировали Бибера и Болдуин на выходе из здания суда в Нью-Йорке, из-за чего в СМИ появилась информация, что они поженились.

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