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"Безумная жара": Гросу засветила пышный бюст и вызвала ажиотаж

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Украинская певица Алина Гросу, недавно вышедшая замуж, взбудоражила сеть откровенным образом.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на которых позировала в белом кружевном платье с очень глубоким декольте, которое подчеркнуло роскошный бюст.

"Лето вернулось. Безумная жара прям. Как проводите последние 10 дней лета", – подписала она под фотографиями, предложив поклонникам выбрать лучшую.

Гросу сверкнула пышным бюстом в платье

Гросу сверкнула пышным бюстом в платье

instagram /alina_grosu

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Пользователи высоко оценили каждый снимок, уточнив в комментариях, что Гросу выглядит прекрасно везде. "Какая же вы красивая", "Классная", "Шикарная", "Ой, как хороша", – отреагировали поклонники.

Алина Гросу в кружевном платье

Алина Гросу в кружевном платье

instagram /alina_grosu

Алина Гросу похвасталась фигурой

Алина Гросу похвасталась фигурой

instagram /alina_grosu

"Безумная жара": Гросу засветила пышный бюст и вызвала ажиотаж
"Безумная жара": Гросу засветила пышный бюст и вызвала ажиотаж
"Безумная жара": Гросу засветила пышный бюст и вызвала ажиотаж
"Безумная жара": Гросу засветила пышный бюст и вызвала ажиотаж
"Безумная жара": Гросу засветила пышный бюст и вызвала ажиотаж

Алина Гросу

Алина Гросу

instagram /alina_grosu

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые своего избранника Гросу показала в сентябре 2018 года, хотя до этого они уже долго жили вместе. Свадьбу парочка сыграла 1 июня. Позже ее муж рассказал, как произошла первая встреча.

Недавно впервые за долгое время Гросу поделилась пикантными снимками, уточнив, что не делала этого, чтобы не вызывать ревность у мужа.

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Персона
Алина Гросу
Место
Украина
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