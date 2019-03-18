"Безумная": Астафьева восхитила сеть откровенным фото

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева порадовала поклонников новым фото. На нем она позирует в откровенном боди, которое сшито из маленьких черных бусин.

Снимок Астафьева опубликовала на своей странице в Instagram.

Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva

Пользователи сети оценили фото Астафьевой.

"Безумная", "Самая красива женщина", "Какая красота", "Ну, как можно быть такой шикарной?", - пишут в сети.

Ранее певица опубликовала в своем Instagram фотографии, на которых позирует в необычном облегающем наряде.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева неожиданно призналась, что хочет уйти из шоу-бизнеса.

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