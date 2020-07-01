Бездомный ограбил телеведущую в прямом эфире. Видео

Ведущую телеканала CNN в Бразилии ограбили во время прямого эфира.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Meu Pedacinho. На кадрах можно увидеть, как бездомный подошел к журналистке и, угрожая ей ножом, заставил отдать девушку мобильный телефон (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Бездомный ограбил телеведущую в прямом эфире

Отметим, что после грабитель убежал вместе со смартфоном, а оператор так и продолжил снимать, не вмешиваясь в происходящее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный британский телеведущий, писатель и путешественник Беар Гриллс случайно появился голым в прямой трансляции в Instagram.