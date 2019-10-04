Бездомная россиянка спела в метро США и внезапно стала звездой. Видео

В США полицейские сняли на видео, как бездомная иммигрантка из России поет в метро. Женщина исполнила арию "O mio babbino caro" из оперы "Джанни Скикки", написанную итальянским композитором Джакомо Пуччини.

Всего за несколько дней ролик набрал сотни тысяч просмотров. Как оказалось, женщину зовут Эмили Замурка, ей 52 года, пишет Los Angeles Times.

Эмили Замурка

В 24 года женщина перебралась в США и более десяти лет прожила в Миссури, где работала в доме престарелых и в ресторане.

"Я не хотела ни от кого зависеть. Мне было весело, я изучала английский язык", — сказала Замурка.

Затем она переехала в Ванкувер, штат Вашингтон, и начала давать уроки музыки. В 2005 году у Замурки начались проблемы со здоровьем. После терапии женщина осталась в Калифорнии и вернулась к преподаванию, но клиентов стало меньше, а денег не хватало и ей пришлось подрабатывать игрой на скрипке на улицах.

Эмили Замурка

В один из вечеров, когда Замурка играла на скрипке в центре Лос-Анджелеса, неизвестный выхватил инструмент и сломал его.

"Я начала задерживать оплату, и арендодатель сказал мне: "Эмили, мне очень жаль, но ты должна уйти", — рассказала женщина.

Ей пришлось ночевать на улице и жить на 400-долларовое государственное пособие.

"Я сейчас сплю на картонке на парковке. Есть люди, которые сочувствуют мне, но я не хочу ни для кого быть обузой", — рассказала она.

Неравнодушные граждане запустили кампанию по сбору средств на жилье для женщины и всего за два дня им удалось собрать 46 тысяч долларов из необходимых 65 тысяч.

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