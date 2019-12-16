"Бездарность!" Жену Петросяна вывела из себя стилистка

Жену комика Евгения Петросяна Татьяну Брухунову вывела из себя стилистка Елена Бестави.

Свою реакцию с множеством восклицательных знаков Брухунова опубликовала 16 декабря в сторис Инстаграм.

А реагировала она вот на что. Бестави, комментируя одному из изданий участие Брухуновой в качестве эксперта на шоу "Модный приговор", сказала, что шокирована.

"Я в шоке! Брать экспертом человека, у которого нет элементарных знаний о стиле? Он не чувствуется ни в одном ее образе. Все, что я увидела в Instagram – просто набор модных вещей без учета особенностей собственной фигуры. Единого стиля не прослеживается ни в чем абсолютно, просто модные луки и все", - заявила Бестави изданию Teleprogramma.pro.

"По ее вещам невозможно предположить, какая у нее фигура. Наряды чаще объемные, поэтому, возможно, она неидеальная. Но любую неидеальную фигуру можно скорректировать, зная законы визуальной иллюзии. Применяя их при подборе вещей, легко создать идеальный силуэт", — добавила она.

В ответ Брухунова попыталась уязвить Бестави в ответ.

"Прошло 10 месяцев со дня моего участия в "Модном приговоре"! И сегодня вот этот "стилист" дала свою оценку моим look! Человек с подпиской 400 человек! И копеечной бижутерией на странице, где нет ни одного аутфита! Про газету, которая интересуется мнением бездарностей, все понятно! Помоишники! Не хотела делать рекламу этой стилистке! Но все же оставлю вам ее обалденно стильную страничку!" - написала жена Петросяна.

Инстаграм Татьяны Брухуновой

Она также показала и высмеяла фото женщины после тренинга у Бестави.

Инстаграм Татьяны Брухуновой

У Брухуновой в Инстаграм 32 тыс. подписчиков, у Бестави - 343 подписчика по состоянию на 12:47 по киевскому времени 16 декабря 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным московской "Комсомольской правды", Брухунова и Петросян поженились в начале декабря 2019 года.

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