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Без "злобной" Маркл: в сети появились фото Трампа с королевой и семьей

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Президент США Дональд Трамп прибыл с государственным трехдневным визитом в Великобританию. Он уже встретился с королевой Елизаветой II.

Также на встрече присутствовали наследник британского престола принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз. Кроме того, и принц Гарри должен был посетить торжественный обед с Трампом и королевой, но без своей супруги, герцогини Сассекской Меган Маркл. Фото были опубликованы в сети.

Без "злобной" Маркл: в сети появились фото Трампа с королевой и семьей

Елизавета II и Дональд Трамп

Без "злобной" Маркл: в сети появились фото Трампа с королевой и семьей

Елизавета II, Дональд Трамп и его супруга Мелания

Без "злобной" Маркл: в сети появились фото Трампа с королевой и семьей

Дональд Трамп и его супруга Мелания с принцем Чарльзом и его супругой Камиллой

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Без "злобной" Маркл: в сети появились фото Трампа с королевой и семьей

Елизавета II, Дональд Трамп и Мелания, принц Чарльз и Камилла

Отметим: официальной причиной отсутствия Маркл является рождение сына Арчи несколько недель назад, из-за которого она не может присутствовать на всех встречах. Однако зарубежные инсайдеры ранее предположили, что причина иная. Дело в том, что герцогиня Сассекская в период президентских выборов в США в 2017 году активно поддерживала кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, выступая против кандидатуры Трампа.

Без "злобной" Маркл: в сети появились фото Трампа с королевой и семьей

Принц Гарри и Меган Маркл

BBC.com

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Персоны
Дональд ТрампЕлизавета IIпринц ЧарльзПринц ГарриМеган Маркл
Место
Великобритания
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