Без "злобной" Маркл: в сети появились фото Трампа с королевой и семьей

Президент США Дональд Трамп прибыл с государственным трехдневным визитом в Великобританию. Он уже встретился с королевой Елизаветой II.

Также на встрече присутствовали наследник британского престола принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз. Кроме того, и принц Гарри должен был посетить торжественный обед с Трампом и королевой, но без своей супруги, герцогини Сассекской Меган Маркл. Фото были опубликованы в сети.

Елизавета II и Дональд Трамп

Елизавета II, Дональд Трамп и его супруга Мелания

Дональд Трамп и его супруга Мелания с принцем Чарльзом и его супругой Камиллой

Елизавета II, Дональд Трамп и Мелания, принц Чарльз и Камилла

Отметим: официальной причиной отсутствия Маркл является рождение сына Арчи несколько недель назад, из-за которого она не может присутствовать на всех встречах. Однако зарубежные инсайдеры ранее предположили, что причина иная. Дело в том, что герцогиня Сассекская в период президентских выборов в США в 2017 году активно поддерживала кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, выступая против кандидатуры Трампа.

Принц Гарри и Меган Маркл BBC.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие, однако отказался назвать имя мальчика.

Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.

Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.

26 мая стало известно, что Маркл принципиально отказалась посетить торжественный обед с Трампом из-за личной неприязни к нему.

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