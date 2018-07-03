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Без всего лишнего: Галкин показал любовное фото Пугачевой

2.6тЧитать новость на украинском

Российский шоумен и юморист Максим Галкин похвастался в сети новым фото со своей 69-летней женой Аллой Пугачевой без грима и "боевой раскраски".

Так, фото Галкин выложил в своем Instagram.

"Девушка с реки. Вот только что сфотал Аллусю. Без фильтров гламурных, фотошопов всяких дьявольских и тому подобного. Проверенный дедовский способ фотографии: лицо и объектив. Вот такую Пугачеву я люблю и вижу каждый день, с веснушками от солнца и единственными в мире глазами", - подписал снимок пародист.

Новости
"Как бабочка порхает": Галкин порадовал сеть новым фото с Пугачевой

Девушка с реки 😘 Вот только что сфотал Аллусю. Без фильтров гламурных, фотошопов всяких дьявольских и тому подобного. Проверенный дедовский способ фотографии: лицо и объектив. Вот такую Пугачеву я люблю и вижу каждый день, с веснушками от солнца и единственными в мире глазами. И вам, верные мои подписчики, фолловеры мои дорогие, желаю как можно чаще видеть рядом любимое вами лицо 🙋🏻‍♂️ #воттакалюбовь

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Галкин взволновал поклонников эротическим танцем на столе.

Персоны
Алла ПугачеваМаксим Галкин
Место
Россия
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