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27 сентября • обновлено в 20:19
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"Без трусов?" Российская поп-звезда озадачила сеть пикантным снимком

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Бывшая участница группы "Серебро" Елена Темникова, которая недавно посетила Киев, озадачила поклонников пляжным снимком.

На своей странице в Instagram она опубликовала фотографии, "сделанные на новый iPhone". На одном из кадров Темникова выходит из моря в купальнике телесного цвета и рубашке.

"По-моему, я сгорела сегодня. Вечером узнаем", – подписала певица под снимком, вызвав неоднозначную реакцию.

Елена Темникова в телесном купальнике

Елена Темникова в телесном купальнике

instagram/lenatemnikovaofficial

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Многие заметили, что Темнимкова очень худая. Но внимание основной массы поклонников артистки привлек купальник: в сети подумали, что низ остался в воде, а Елена вышла на берег без трусов.

Елена Темникова в купальнике

Елена Темникова в купальнике

instagram/lenatemnikovaofficial

"Я думал, низ в воде остался, а это купальник такой", "Хороший цвет купальника", "Подумал, голенькая", "Мне показалось, будто она без трусов", "Показалось", "Отличный нюдовый купальник", "Показалось, что вы без трусов", – отреагировали в сети.

"Без трусов?" Российская поп-звезда озадачила сеть пикантным снимком
"Без трусов?" Российская поп-звезда озадачила сеть пикантным снимком
"Без трусов?" Российская поп-звезда озадачила сеть пикантным снимком
"Без трусов?" Российская поп-звезда озадачила сеть пикантным снимком
"Без трусов?" Российская поп-звезда озадачила сеть пикантным снимком
"Без трусов?" Российская поп-звезда озадачила сеть пикантным снимком
"Без трусов?" Российская поп-звезда озадачила сеть пикантным снимком
Темникова на пляже

Темникова на пляже

instagram/lenatemnikovaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Темникова часто впечатляет сеть пикантными снимками с отдыха. Недавно в Украине разгорелся скандал, потому что она собралась ехать в Одессу с концертом.

Артистка уже выступала в Киеве в 2018 году и признавалась, что является большой фанаткой Путина и считает себя "советской". Летом 2019 года концерт Темниковой пытались сорвать в Одессе. Активисты пришли на митинг под клуб, где проходило мероприятие, и сожгли флаг страны-агрессора.

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Теги
шоу-бизнес фотосессия
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