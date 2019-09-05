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5 сентября • обновлено в 08:14
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"Без трусов": певица из РФ разозлила сеть откровенным видео

1.8т Читать материал на украинском

Российская певица Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro поделилась откровенным видео и нарвалась на критику сети.

Так, ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черных прозрачных лосинах, под которыми отсутствовали трусы и в белом топе. Отметим, что Серябкина в таком виде каталась на квадроцикле (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Камуфляжная вечеринка возродилась. Я не могла вернуться сюда и не погонять еще раз на этой малышке", — написала Ольга.

"Без трусов": певица из РФ разозлила сеть откровенным видео

Ольга Серябкина

Фото из Instagram

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Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они раскритиковали Серябкину за то, что она не надела трусы.

"Без трусов": певица из РФ разозлила сеть откровенным видео
"Без трусов": певица из РФ разозлила сеть откровенным видео
"Без трусов": певица из РФ разозлила сеть откровенным видео
"Без трусов": певица из РФ разозлила сеть откровенным видео
"Без трусов": певица из РФ разозлила сеть откровенным видео
"Без трусов": певица из РФ разозлила сеть откровенным видео
"Без трусов": певица из РФ разозлила сеть откровенным видео

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Ольги Серябкиной, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Без трусов": певица из РФ разозлила сеть откровенным видео

Ольга Серябкина в откровенном белье

Фото из Instagram

"Без трусов": певица из РФ разозлила сеть откровенным видео

Ольга Серябкина засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Без трусов": певица из РФ разозлила сеть откровенным видео

Ольга Серябкина продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Без трусов": певица из РФ разозлила сеть откровенным видео

Ольга Серябкина сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Без трусов": певица из РФ разозлила сеть откровенным видео

Соблазнительная Ольга Серябкина

Фото из Instagram

"Без трусов": певица из РФ разозлила сеть откровенным видео

Ольга Серябкина засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Без трусов": певица из РФ разозлила сеть откровенным видео

Ольга Серябкина сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.

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Место
Россия
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