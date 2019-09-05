"Без трусов": певица из РФ разозлила сеть откровенным видео

Российская певица Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro поделилась откровенным видео и нарвалась на критику сети.
Так, ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черных прозрачных лосинах, под которыми отсутствовали трусы и в белом топе. Отметим, что Серябкина в таком виде каталась на квадроцикле (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Камуфляжная вечеринка возродилась. Я не могла вернуться сюда и не погонять еще раз на этой малышке", — написала Ольга.
Ольга Серябкина
Фото из Instagram
Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они раскритиковали Серябкину за то, что она не надела трусы.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Ольги Серябкиной, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Ольга Серябкина в откровенном белье
Фото из Instagram
Ольга Серябкина засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Ольга Серябкина продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Ольга Серябкина сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Соблазнительная Ольга Серябкина
Фото из Instagram
Ольга Серябкина засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Ольга Серябкина сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.
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