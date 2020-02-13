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13 февраля • обновлено в 11:35
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Без трусов: экс-звезда "Дом-2" обнажилась на откровенном видео

6.7т
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Бывшая звезда скандального телепроекта "Дом-2" Нелли Ермолаева поделилась откровенным видео, на котором позирует без трусов.

Ролик знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Нелли Ермолаева

Нелли Ермолаева

Instagram @ermolaevanelly

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Так, в кадре Ермолаева сексуально расположилась на музыкальном инструменте. При этом Нелли не надела трусы и позировала лишь в одной черной рубашке.

"Она увидела меня такой... Вытащила из меня другую женщину", подписала видео звезда, адресовав обращение к фотографу.

Примечательно, что Нелли ограничила возможность комментировать ролик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Нелли Ермолаева поделилась провокационным фото со своим сыном Мироном и нарвалась на критику сети. На снимке они вместе с мальчиком позировали полностью голыми.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
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Дейман Алон
Дейман Алон
Самки балалаечников мечтают о неграх, чтобы родить побольше "черных ленинов"!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-жаль,что тут в трусах
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