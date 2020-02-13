Без трусов: экс-звезда "Дом-2" обнажилась на откровенном видео

Бывшая звезда скандального телепроекта "Дом-2" Нелли Ермолаева поделилась откровенным видео, на котором позирует без трусов.
Ролик знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
Нелли Ермолаева
Instagram @ermolaevanelly
Так, в кадре Ермолаева сексуально расположилась на музыкальном инструменте. При этом Нелли не надела трусы и позировала лишь в одной черной рубашке.
"Она увидела меня такой... Вытащила из меня другую женщину", – подписала видео звезда, адресовав обращение к фотографу.
Примечательно, что Нелли ограничила возможность комментировать ролик.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Нелли Ермолаева поделилась провокационным фото со своим сыном Мироном и нарвалась на критику сети. На снимке они вместе с мальчиком позировали полностью голыми.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!