Без трусов: экс-звезда "Дом-2" обнажилась на откровенном видео

Бывшая звезда скандального телепроекта "Дом-2" Нелли Ермолаева поделилась откровенным видео, на котором позирует без трусов.

Ролик знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Нелли Ермолаева Instagram @ermolaevanelly

Так, в кадре Ермолаева сексуально расположилась на музыкальном инструменте. При этом Нелли не надела трусы и позировала лишь в одной черной рубашке.

"Она увидела меня такой... Вытащила из меня другую женщину", – подписала видео звезда, адресовав обращение к фотографу.

Примечательно, что Нелли ограничила возможность комментировать ролик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Нелли Ермолаева поделилась провокационным фото со своим сыном Мироном и нарвалась на критику сети. На снимке они вместе с мальчиком позировали полностью голыми.

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