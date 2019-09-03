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3 сентября • обновлено в 11:31
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Без Топалова? Тодоренко с сыном вернулась в Украину

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Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, вместе с маленьким сыном посетила Одессу.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Отметим, что Регина приехала в Украину без своего мужа Влада Топалова.

"С днем рождения, мой любимый город. Живи, моя Одесса, живи и процветай", — написала Тодоренко.

Без Топалова? Тодоренко с сыном вернулась в Украину

Влад Топалов и Регина Тодоренко

Фото: tv.ua

Без Топалова? Тодоренко с сыном вернулась в Украину

Регина Тодоренко с сыном

Фото из Instagram

Без Топалова? Тодоренко с сыном вернулась в Украину

Регина Тодоренко с сыном

Фото из Instagram

Без Топалова? Тодоренко с сыном вернулась в Украину

Сын Тодоренко

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники раскритиковали Регину за ее внешний вид, а также начали спрашивать, где ее муж.

Без Топалова? Тодоренко с сыном вернулась в Украину
Без Топалова? Тодоренко с сыном вернулась в Украину
Без Топалова? Тодоренко с сыном вернулась в Украину
Без Топалова? Тодоренко с сыном вернулась в Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на котором позировала в купальнике кораллового цвета. Поклонники заявили, что у нее шикарная фигура.

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Персоны
Регина Тодоренко Влад Топалов
Место
Украина
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