Без Топалова? Тодоренко с сыном вернулась в Украину

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, вместе с маленьким сыном посетила Одессу.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Отметим, что Регина приехала в Украину без своего мужа Влада Топалова.

"С днем рождения, мой любимый город. Живи, моя Одесса, живи и процветай", — написала Тодоренко.

Влад Топалов и Регина Тодоренко Фото: tv.ua

Регина Тодоренко с сыном Фото из Instagram

Регина Тодоренко с сыном Фото из Instagram

Сын Тодоренко Фото из Instagram

Отметим, что поклонники раскритиковали Регину за ее внешний вид, а также начали спрашивать, где ее муж.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на котором позировала в купальнике кораллового цвета. Поклонники заявили, что у нее шикарная фигура.

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