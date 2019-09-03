Без Топалова? Тодоренко с сыном вернулась в Украину

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, вместе с маленьким сыном посетила Одессу.
Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Отметим, что Регина приехала в Украину без своего мужа Влада Топалова.
"С днем рождения, мой любимый город. Живи, моя Одесса, живи и процветай", — написала Тодоренко.
Влад Топалов и Регина Тодоренко
Фото: tv.ua
Регина Тодоренко с сыном
Фото из Instagram
Регина Тодоренко с сыном
Фото из Instagram
Сын Тодоренко
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники раскритиковали Регину за ее внешний вид, а также начали спрашивать, где ее муж.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на котором позировала в купальнике кораллового цвета. Поклонники заявили, что у нее шикарная фигура.
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