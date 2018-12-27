''Без штанов'': Волочкова показала новое фото возлюбленного

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова заинтриговала поклонников новым фото со своим возлюбленным. Она разместила снимок на котором можно увидеть ноги мужчины, с которым она встречается.

Кроме того, сама балерина позирует без штанов. Фото Волочкова разместила на своей странице в Instagram.

utro.ru

Пользователи сети негативно отреагировали на снимок.

Как сообщал OBOZREVATEL, чаще всего Волочкова нарывается на критику в сети из-за откровенных снимков в бане или на пляже. Недавно она показала фото, на котором изображена со своим предполагаемым любовником.

В ответ на нападки балерина поделилась с подписчиками видео из своего нового музыкального клипа. В нем она обратилась к недоброжелателям и заявила, что живет свободно и счастливо. И достаточно скоро опубликовала новый снимок в купальнике, который в очередной раз вызвал возмущение в сети.

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