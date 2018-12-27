''Без штанов'': Волочкова показала новое фото возлюбленного

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова заинтриговала поклонников новым фото со своим возлюбленным. Она разместила снимок на котором можно увидеть ноги мужчины, с которым она встречается.
Кроме того, сама балерина позирует без штанов. Фото Волочкова разместила на своей странице в Instagram.
utro.ru
Вот мы спорим с любимым, у кого ноги длиннее.🤣😂 Угадайте где чьи.😂 Только не перепутайте носки, тапочки и кроссовки.!🤣💪🏻 #носкигода #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #дом
Пользователи сети негативно отреагировали на снимок.
Как сообщал OBOZREVATEL, чаще всего Волочкова нарывается на критику в сети из-за откровенных снимков в бане или на пляже. Недавно она показала фото, на котором изображена со своим предполагаемым любовником.
Это такая радость-находиться в объятиях любимого человека.🙏🏻 Засыпать и просыпаться в них так трепетно.. Они согревают в любые морозы.💨 И утешают в минуты грусти. В таких объятиях всегда уютно и спокойно.🙏🏻 Поверьте, это такая ценность! У кого она есть, берегите.🙏🏻 Вот и я берегу в моем сердце и душе...Не демонстрируя возлюбленного. (Только это почему-то вызывает еще больший ажиотаж🤷♀️). И он дорожит тишиной нашей радости и отношений. Желаю вам всем в Новом году встретить любовь, любить и быть любимыми.❤️ А если уже счастливы - дорожите и берегите. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet
В ответ на нападки балерина поделилась с подписчиками видео из своего нового музыкального клипа. В нем она обратилась к недоброжелателям и заявила, что живет свободно и счастливо. И достаточно скоро опубликовала новый снимок в купальнике, который в очередной раз вызвал возмущение в сети.
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