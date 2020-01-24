"Без фотошопа не узнать": в сети всплыло фото невесты Тимати без ретуши

Мама российского рэпера Тимати Симона Черноморская показала, как выглядит его невеста Анастасия Решетова без фотошопа.
Фотографией девушки Симона поделилась на своей странице в Instagram.
Анастасия Решетова
Instagram @volkonskaya.reshetova
Так, в соцсети женщина опубликовала серию черно-белых снимков, автором которых стала дочь рэпера Алиса.
"Не знаю, как Алиса это делает, но получается очень выразительно и стильно! Люблю черно-белое фото", – написала Симона.
Среди фотографий был и снимок Решетовой, на котором девушка сфотографирована без макияжа. Более того, кадр не обрабатывался в фотошопе.
Анастасия Решетова
Instagram @simona280
Однако "честное" фото Анастасии вызвало неоднозначную реакцию в сети. В комментариях под публикацией пользователи принялись писать, что не узнают девушку на снимке, а также поинтересовались у Симоны, специально ли она выставляет невестку "в таком неприглядном ракурсе?"
Ранее OBOZREVATEL собрал самые откровенные фотографии Анастасии Решетовой в честь ее 24-летия.
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