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24 января • обновлено в 09:57
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"Без фотошопа не узнать": в сети всплыло фото невесты Тимати без ретуши

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Мама российского рэпера Тимати Симона Черноморская показала, как выглядит его невеста Анастасия Решетова без фотошопа.

Фотографией девушки Симона поделилась на своей странице в Instagram.

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова

Instagram @volkonskaya.reshetova

Новости
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Так, в соцсети женщина опубликовала серию черно-белых снимков, автором которых стала дочь рэпера Алиса.

"Не знаю, как Алиса это делает, но получается очень выразительно и стильно! Люблю черно-белое фото", написала Симона.

Среди фотографий был и снимок Решетовой, на котором девушка сфотографирована без макияжа. Более того, кадр не обрабатывался в фотошопе.

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова

Instagram @simona280

Однако "честное" фото Анастасии вызвало неоднозначную реакцию в сети. В комментариях под публикацией пользователи принялись писать, что не узнают девушку на снимке, а также поинтересовались у Симоны, специально ли она выставляет невестку "в таком неприглядном ракурсе?"

"Без фотошопа не узнать": в сети всплыло фото невесты Тимати без ретуши
"Без фотошопа не узнать": в сети всплыло фото невесты Тимати без ретуши
"Без фотошопа не узнать": в сети всплыло фото невесты Тимати без ретуши
"Без фотошопа не узнать": в сети всплыло фото невесты Тимати без ретуши
"Без фотошопа не узнать": в сети всплыло фото невесты Тимати без ретуши
"Без фотошопа не узнать": в сети всплыло фото невесты Тимати без ретуши
"Без фотошопа не узнать": в сети всплыло фото невесты Тимати без ретуши
"Без фотошопа не узнать": в сети всплыло фото невесты Тимати без ретуши
"Без фотошопа не узнать": в сети всплыло фото невесты Тимати без ретуши
"Без фотошопа не узнать": в сети всплыло фото невесты Тимати без ретуши
"Без фотошопа не узнать": в сети всплыло фото невесты Тимати без ретуши
"Без фотошопа не узнать": в сети всплыло фото невесты Тимати без ретуши
"Без фотошопа не узнать": в сети всплыло фото невесты Тимати без ретуши

Ранее OBOZREVATEL собрал самые откровенные фотографии Анастасии Решетовой в честь ее 24-летия.

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Автор
Анна Михно
Персона
Анастасия Решетова
Место
Россия
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