Без фильтров: сестра Кардашьян вызвала восторг откровенным фото

Американская модель, героиня реалити-шоу и сестра знаменитой Ким Кардашьян Кортни взбудоражила поклонников снимком в купальнике.

Она опубликовала на странице онлайн-журнала Poosh фото, на котором показывает свою фигуру такой, какая она есть на самом деле – без ретуши.

Кортни позировала на яхте в очень откровенном купальнике с открытыми бедрами, благодаря чему поклонники смогли разглядеть растяжки, которые звезда даже не попыталась скрыть. Что примечательно, в комментариях несовершенные бедра Кардашьян вызвали волну обсуждений.

Кортни Кардашьян без фильтров instagram /poosh

"Растяжки! На Кардашьян! Это одна из причин, почему ты моя любимая", "Настоящее фото. Люблю видеть растяжки. Это естественно, и я уважаю это намного больше, чем аэрографию", "Наконец неотредактированные растяжки на Кардашьян", "Спасибо за то, что ты не ретушируешь растяжки", – поблагодарили ее поклонники.

Кортни в том же купальнике, но с фотошопом instagram /kourtneykardash

Кортни в раздельном купальнике instagram /kourtneykardash

Кортни Кардашьян instagram /kourtneykardash

Кортни с ретушью instagram /kourtneykardash

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кортни сверкнула пышными формами на пляже, лежа на песке.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!