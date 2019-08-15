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Без фильтров: сестра Кардашьян вызвала восторг откровенным фото

1.5т Читать материал на украинском

Американская модель, героиня реалити-шоу и сестра знаменитой Ким Кардашьян Кортни взбудоражила поклонников снимком в купальнике.

Она опубликовала на странице онлайн-журнала Poosh фото, на котором показывает свою фигуру такой, какая она есть на самом деле – без ретуши.

Кортни позировала на яхте в очень откровенном купальнике с открытыми бедрами, благодаря чему поклонники смогли разглядеть растяжки, которые звезда даже не попыталась скрыть. Что примечательно, в комментариях несовершенные бедра Кардашьян вызвали волну обсуждений.

Кортни Кардашьян без фильтров

Кортни Кардашьян без фильтров

instagram /poosh

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"Растяжки! На Кардашьян! Это одна из причин, почему ты моя любимая", "Настоящее фото. Люблю видеть растяжки. Это естественно, и я уважаю это намного больше, чем аэрографию", "Наконец неотредактированные растяжки на Кардашьян", "Спасибо за то, что ты не ретушируешь растяжки", – поблагодарили ее поклонники.

Без фильтров: сестра Кардашьян вызвала восторг откровенным фото
Без фильтров: сестра Кардашьян вызвала восторг откровенным фото
Без фильтров: сестра Кардашьян вызвала восторг откровенным фото
Без фильтров: сестра Кардашьян вызвала восторг откровенным фото
Без фильтров: сестра Кардашьян вызвала восторг откровенным фото
Кортни в том же купальнике, но с фотошопом

Кортни в том же купальнике, но с фотошопом

instagram /kourtneykardash

Кортни в раздельном купальнике

Кортни в раздельном купальнике

instagram /kourtneykardash

Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян

instagram /kourtneykardash

Кортни с ретушью

Кортни с ретушью

instagram /kourtneykardash

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кортни сверкнула пышными формами на пляже, лежа на песке.

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Персона
Кортни Кардашьян
Теги
шоу-бизнес Красота
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