''Бьется в конвульсиях'': танцующую Волочкову пристыдили в сети

Российскую балерину Анастасию Волочкову резко раскритиковали из-за ее танца.

На личной странице в Instagram звезда обнародовала видео, видимо, желая похвастаться своими умениями.

"Лебедь. Сен-Санс. Для меня зачастую репетиция в солнечной, тихой и красивой атмосфере равносильна медитации. Это такое счастье - быть преданной искусству танца, любимому делу и исполнять его профессионально. Как важно сохранять человеческую верность друг другу, прежде всего..." - написала в посте балерина.

"Если говорить грубо, то Настя бьётся в конвульсиях. Если не грубо, то она не тот вид деятельности выбрала. Очень тяжёлая, громоздкая, движения резкие… Мужик в пачке", "Балерине нельзя быть слоном", "Этот лебедь давно умер", "Проход на пуантах и махи руками теперь называется танцем?" "Настя, не надо вам танцевать. Будьте лучше уже светской львицей", "Это прям антибалерина", - пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова вызвала отвращение фанатов новым видео.