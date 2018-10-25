''Бьется в конвульсиях'': танцующую Волочкову пристыдили в сети

Российскую балерину Анастасию Волочкову резко раскритиковали из-за ее танца.
На личной странице в Instagram звезда обнародовала видео, видимо, желая похвастаться своими умениями.
"Лебедь. Сен-Санс. Для меня зачастую репетиция в солнечной, тихой и красивой атмосфере равносильна медитации. Это такое счастье - быть преданной искусству танца, любимому делу и исполнять его профессионально. Как важно сохранять человеческую верность друг другу, прежде всего..." - написала в посте балерина.
Лебедь. Сен-Санс. Для меня зачастую, репетиция в солнечной , тихой и красивой атмосфере равносильна медитации..🙏🏻 Это такое счастье-быть преданной искусству танца, любимому делу, и исполнять его профессионально.🙏🏻 Как важно сохранять человеческую верность друг другу, прежде всего...👍🏼 @goldenlion.club #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good
"Если говорить грубо, то Настя бьётся в конвульсиях. Если не грубо, то она не тот вид деятельности выбрала. Очень тяжёлая, громоздкая, движения резкие… Мужик в пачке", "Балерине нельзя быть слоном", "Этот лебедь давно умер", "Проход на пуантах и махи руками теперь называется танцем?" "Настя, не надо вам танцевать. Будьте лучше уже светской львицей", "Это прям антибалерина", - пишут в комментариях.
Зал для моих репетиций в нашем любимом @goldenlion.club теперь дополнен моими портретами.😉 Буду рада встрече с вами в более светлой теперь обстановке. 😊 Перемены в клубе происходят постепенно, но они очень заметны.👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова вызвала отвращение фанатов новым видео.