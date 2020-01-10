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10 января • обновлено в 10:33
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"Бесталанный клоун": сын Ротару обрушился на обидчика матери

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Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко обрушился на обидчика матери, музыкального критика Сергея Соседова.

"Бесталанный клоун", - написал Евдокименко о Соседове в Инстаграм, реагируя на видео, опубликованное концертным директором Ротару Сергеем Лавровым.

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Сам Лавров с иронией запостил видео с Соседовым, где тот объясняет, что у кур в инкубаторе яйца невкусные.

"Главный критик СМ (Софии Михайловны Ротару, - ред.) и АБ (Алла Борисовна Пугачева, - ред.)", - подписал видео директор Ротару.

Комментарий Руслана Евдокименко:

"Бесталанный клоун": сын Ротару обрушился на обидчика матери

Соседов ранее неоднократно публично заявлял, что Ротару и Пугачевой больше нельзя выходить на сцену, потому что, по его мнению, они уже немощные.

Смотрите на OBOZREVATEL, за какие видео разнес Пугачеву Соседов.

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Персона
София Ротару
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