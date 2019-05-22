"Бесит..." Кошевой из "Квартала" поразил заявлением о жене

Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал интимные моменты личной жизни, поделившись тем, что его раздражает в супруге Ксении.

Евгений рассказал, что они познакомились, когда он уже был известен благодаря "Кварталу", однако Ксению это не впечатлило. Она вообще не видела в нем потенциального мужа, пишет Viva.

"Ксения пленила меня тем, что не кидалась на шею, хотя "Квартал" тогда уже был популярным", – рассказал Кошевой.

Евгений Кошевой с женой МедиаНяня

"Я даже не думала о том, что он может стать моим парнем. Тем более вообще не расценивала его как своего будущего мужа. На следующий день после нашей первой встречи мои подружки говорили, что звонил Женя Кошевой и просил номер телефона. Но у меня это не вызвало никаких эмоций, потому что я не знала, кто он", – добавила Ксения.

Также звездное семейство отметило: несмотря на то, что они создают впечатление идеальной пары, у них есть много моментов, которые раздражают и становятся причиной для ссор.

Семья Евгения Кошевого viva.ua

"Меня бесит, что мы можем разжечь скандал из ничего", – рассказал Кошевой. Ксения же, в свою очередь добавила, что ее раздражает упрямство Евгения.

"У Жени есть такая черта характера, что в любом случае он скажет мне, что я не права", – сказала она.

Евгений и Ксения Кошевые 24СМИ

Отметим, что Евгений и Ксения Кошевые 12 лет живут вместе, супруги воспитывает двоих дочек Варвару и Серафиму.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Кошевой снял трогательное поздравление своей жене по случаю годовщины их свадьбы, в котором рассказал о лучших ее чертах.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!