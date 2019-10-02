"Бесит и тошнит!" Блогерша разгромила безнаказанность на примере Бочкаревой и Ко

Скандальная российская блогерша Лена Миро заявила, что ее тошнит от безнаказанности по отношению к российским звездам, на примере Натальи Бочкаревой с наркотиками.

Об этом она написала в своем блоге, припомнив также скандал с Михаилом Боярским и Юлией Началовой, которые также ушли от ответственности из-за проступков.

Миро раскритиковала безнаказанность Бочкаревой, Боярского и Началовой

"Наталья Бочкарева – та, которая Даша Букина из "Счастливы вместе" -- отрицает, что была поймана с наркотиками в трусах. Это была не я. Тех, кто говорит, что это была я, засужу. Не верьте сплетням. Вот логика Бочкаревой. Дальше – больше. Михаил Дартаньянович Боярский – человек более известный, нежели Даша Букина. Но и он, вместо того, чтобы быть примером для общества, бросил позавчера автомобиль на встречке", – начала Миро.

Боярский бросил машину на встречной полосе Фото: Pikabu

Она также напомнила о "святой Юле Началовой", которую за год до смерти поймали не в трезвом состоянии за рулем, после чего лишили водительских прав.

"А теперь давайте поговорим не о черных дырках, а о нас с вами? Хочу показать вам два видео. На первом вы видите женщину, задержанную сотрудниками полиции. Вот вы лично верите Бочкаревой? Я категорически не верю. И такое ее поведение меня категорически бесит. Сказать, почему? От оборзевших тупых сосок, советских звезд, олигархов и их мажоров, утративших связь с реальностью и свято верящих в силу беззакония и коррупции в нашей стране, меня тошнит. Бочкарева не просто отказалась от медицинского освидетельствования и заявляет, что на видео – не она. Она еще и смеет угрожать всем тем, кто ей не верит", – отметила блогерша.

По словам Миро, она верит лишь в то, что актриса ехала по Москве "обдолбанной", после чего у нее нашли наркотики. Также Елена верит, что в России и дальше будут плевать на законы все, у кого есть связи, пока остальные держат язык за зубами.

"Знаете, что самое страшное? Ведь она могла и человека переехать. Чьего-то мужа, отца, сына. Чью-то жену, мать, дочь. И я хочу справедливого наказания для этих всех "звезд". Тех, кто считает себя выше других. Тех, кто уверен в своей безнаказанности", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о задержании Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.

Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками, а также странный ролик возле подъезда. На первом ролике она говорит, что кокаин держит в трусах. Позже также стало известно, что она имеет более 67 штрафов за различные нарушения ПДД.

Позже появилось еще одно видео, на котором зафиксировали, как Бочкарева отказывается от медицинского освидетельствования.

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