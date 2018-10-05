Была в плену ИГИЛ: что известно о лауреате Нобелевской премии мира 2018

Бывшая пленница террористической организации "Исламское государство", правозащитница Надя Мурад, которой 5 октября 2018 года присудили Нобелевскую премию мира, была в плену террористов "Исламского государства" (ИГИЛ).

OBOZREVATEL собрал все, что о ней известно. Надя Мурад родилась в 1993 году, активно занимается правозащитной деятельностью. Несколько раз была удостоена значимых премий и наград.

В частности, в 2016 году получила премию Андрея Сахарова за свободу мысли и премию имени Вацлава Гавела по правам человека. Она представительница народа езидов - этнического меньшинства, проживающего на севере Ирака. В 2014 году стала одной из жертв преследований езидов со стороны террористической группировки ИГ.

"Надя Мурад сама стала жертвой военных преступлений. (. . .) В августе 2014 года "Исламское государство" начало проводить жесткие и систематические атаки на деревни в округе Синджар, нацеленные на уничтожение населения езидов. В деревне Нади Мурад боевики убили несколько сотен человек. Молодые женщины, в том числе дети, были похищены и удерживались в качестве секс-рабынь. (. . .) Мурад была одной из 3 тысяч девушек и женщин, которые стали жертвами изнасилований и жестокого обращения со стороны боевиков ИГ", - говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Отмечается, что после трех месяцев плена Мурад удалось сбежать, после чего она предала широкой огласке все то, что ей пришлось пережить. Иракский регион Синджар был освобожден курдскими вооруженными формированиями "пешмерга" в конце 2015 года.

В 2016 году в возрасте 23 лет Мурад была назначена послом доброй воли ООН. Она стала первым человеком, который пережил рабство и был назначен на такую должность.

Как сообщал OBOZREVATEL,также Нобелевскую премию мира в 2018 году присудили конголезскому врачу Денису Муквеге.