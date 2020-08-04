Беременную Гвоздеву раскритиковали за участие в "Танцях з зірками": женщина ответила

Беременную хореографа Илону Гвоздеву раскритиковала в сети за то, что она участвует в новом сезоне шоу "Танці з зірками".

Напомним, танцовщица станет партнершей украинского телеведущего Дмитрия Танковича. Знаменитости начали репетировать. На счету Илоны уже есть одна победа в шоу.

Однако не всем понравилось то, что Гвоздева будет танцевать на последних месяцах беременности. Под последним видео с Танковичем, которое звезда опубликовала на своей странице в Instagram, хейтеры даже желали им первыми покинуть шоу.

Гвоздева будет танцевать с Дмитрием Танковичем viva.ua

"Расчет на то, что они быстро уйдут!", "Вам рожать в октябре! Шоу до декабря, на кого вы Диму оставите?", "С уважением отношусь к Илоне, но это будет не честно, есть много талантливых танцовщиц, зачем танцевать беременной?", "Так рисковать беременной женщине, мозгов нет", – написали в комментариях.

Гвоздева не стала молчать и ответила хейтерам в Instagram-сториз, что участвовать в "Танцях з зірками" – ее личное дело.

"Как я буду танцевать, что я буду танцевать, как будет мой малыш развиваться – это также мое личное дело. Поэтому, пожалуйста, если кому-то это не доставляет никакой радости, я вам могу пожелать здоровья, положительных мыслей, живите сегодня, сейчас. Развивайтесь, любите, меньше в себе накапливайте зла, негативных эмоций", – прокомментировала танцовщица.

Беременная Гвоздева прокомментировала участие в "Танцях з зірками" Instagram @ilonagvozdeva

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы "Танців з зірками" рассказали, что четвертый сезон будет поражать не только яркими звездными участниками, но и инновационными решениями для танцевальных номеров.