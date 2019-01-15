Беременность Меган Маркл: британские СМИ назвали пол и имя ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, супруга принца Гарри родит девочку. Первенца пара назовет Дианой в честь знаменитой матери принца.

Об этом пишут британские СМИ, опираясь на общественные мнения и ставки букмекеров. Примечательно, что планы будущих родителей по-прежнему остаются тайной, при этом с популярным мнением общества согласны и эксперты, изучающие самую известную семью государства.

Фото: dailymail.co.uk

Как пишет Daily Mail, в минувшие выходные местные букмекерские конторы из-за большого количества запросов были вынуждены приостановить ставки на то, что у принца Гарри и Меган Маркл родится девочка: игроки активно ставят на то, что это будет именно девочка, и назовут ее не иначе как Дианой.

Похожим мнением делятся эксперты, изучающие семейные узы королевского дома. Если родится девочка, то ее наверняка назовут Дианой, Алисой, Мэри, Элизабет или Викторией, мальчика — Джеймсом, Филиппом, Фредериком или Артуром.

Ранее стало известно, что у ребенка Гарри и Меган Маркл не будет титула принца или принцессы. Все дело в том, что король Георг V, отец Елизаветы II, в 1917 году ограничил титулы в королевской семье. Согласно его указу, сын Гарри и Меган станет графом Дамбартоном, а девочка - леди Маунтбеттен-Виндзор. Пожаловать титул принца или принцессы для своих внуков может только королева Елизавета II ( такое исключение она уже сделала для детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма).

Фото: dailymail.co.uk

Как писал OBOZREVATEL, принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл потеряли уже троих персональных помощников. Причиной проблем королевской семьи стало грубое поведение Маркл с персоналом, а также внезапное ухудшение характера принца Гарри.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что сотрудники дворца прозвали Маркл "монстром" — за пренебрежительное отношение к себе. По их словам, герцогиня просыпается тогда, когда в Калифорнии пять утра (в час дня по Лондонскому времени). Она выставляет им непомерные требования, придумывает новые правила и доводит всех своими капризами.

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