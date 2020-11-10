Беременная звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли выходит замуж

Немецко-турецкая актриса и звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли, которая готовится во второй раз стать мамой, помолвлена и планирует выйти замуж за отца своего будущего ребенка.

Такими подробностями 37-летняя знаменитость поделилась в интервью изданию Hürriyet. По словам Мерьем, ее новый возлюбленный – американский бизнесмен. Он сделал предложение актрисе давно, однако затем началась пандемия коронавируса и пара решила отложить пышное празднование.

"Мой любимый человек сделал мне предложение, и я ответила согласием. Мы не сыграли свадьбу только потому, что я не хочу праздновать ее в условиях пандемии с 20 или 30 гостями в масках. Я хочу устроить пышное торжество", – объяснила актриса.

Мерьем Узерли выходит замуж Instagram Мерьем Узерли

Сейчас Мерьем вместе с избранником живут в Германии, куда мужчина переехал вслед за своей невестой. Также с ними живет и 6-летняя дочь Мерьем от предыдущих отношений с турецким бизнесменом Джаном Атешем. По словам актрисы, ее жених смог найти общий язык с девочкой и они прекрасно ладят.

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