Беременная звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли выходит замуж

Немецко-турецкая актриса и звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли, которая готовится во второй раз стать мамой, помолвлена и планирует выйти замуж за отца своего будущего ребенка.

Такими подробностями 37-летняя знаменитость поделилась в интервью изданию Hürriyet. По словам Мерьем, ее новый возлюбленный – американский бизнесмен. Он сделал ей предложение ранее, и она согласилась. Узерли отметила, что пока они не планируют делать свадьбу из-за карантина, но она состоится чуть позже.

"Мой любимый человек сделал мне предложение, и я ответила согласием. Мы не сыграли свадьбу только потому, что я не хочу праздновать ее в условиях пандемии с 20 или 30 гостями в масках. Я хочу устроить пышное торжество", – объяснила актриса.

Кроме того, Узерли призналась, что ее будущий муж переехал ради нее в Германию. Также актриса добавила, что у мужчины уже сложились хорошие отношения с ее 6-летней дочерью Ларой от турецкого бизнесмена Джана Атеша.

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