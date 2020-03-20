Беременная звезда "Квартала" полностью разделась на фото

Участница юмористического проекта "Женский Квартал" производства студии "Квартал 95" Вера Кекелия, которая готовится впервые стать мамой, разделась на новом фото.

Так, пикантная фотография появилась на личной странице знаменитости в Instagram.

Вера Кекелия Instagram @kekeliavera

На фото Кекелия позирует полностью обнаженной в одних лишь блестящих перчатках. Голую грудь артистка прикрыла руками.

"Перчатки – еще одно отличное средство защиты", – такой подписью сопроводила Вера снимок.

Поклонники не смогли сдержать своих эмоций, увидев эффектный кадр:

"Невероятно шикарное фото", "Божественна", "Шикарно! Вы супер", "Как это красиво", "Прекрасная".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Кекелия поразила сеть пикантным фото. На нем она позировала в белом платье с очень глубоким вырезом, засветив грудь.

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