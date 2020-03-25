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25 марта • обновлено в 03:48
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Беременная звезда "Квартала" Вера Кекелия показала голое тело: пикантное фото

1.2т
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Участница юмористического проекта "Женский Квартал" производства студии "Квартал 95" Вера Кекелия, которая готовится впервые стать мамой, показала обнаженное тело на новом фото.

Так, на нем звезда позировала с приспущенной шубой, дополнив свой образ перчатками золотистого цвета. Соответствующий снимок Кекелия опубликовала на личной странице в Instagram.

Вера Кекелия

Вера Кекелия

Фото: instagram/kekeliavera

"Уверенна, что многие из вас в период карантина занялись чисткой своих ноутбуков. Вот и мне сбросили эту фотографию с подписью "бэкстейдж". Но я такое бэкстейджем назвать не могу. Поэтому с удовольствием делюсь с вами этим архивом", – написала она.

Вера Кекелия

Вера Кекелия

Фото: instagram/kekeliavera

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного фото Кекелии. Они засыпали звезду комплиментами.

Беременная звезда "Квартала" показала голое тело: пикантное фото
Беременная звезда "Квартала" показала голое тело: пикантное фото
Беременная звезда "Квартала" показала голое тело: пикантное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Кекелия поразила сеть пикантным фото. На нем она позировала в белом платье с очень глубоким вырезом, засветив грудь.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Украина
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