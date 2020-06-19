Беременная звезда "Игры престолов" подчеркнула большой живот лосинами. Фото

Кристина Долматова Люди 16:00, 19.06.2020

Беременную британскую актрису, исполнительницу роли Сансы Старк в "Игре престолов" Софи Тернер, заметили папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу со своим мужем Джо Джонасом.

Соответствующие снимки были опубликованы в Instagram-аккаунте Themoodmagazine. На них можно увидеть, что Софи была одета в белый топ, серый жакет и обтягивающие лосины, которые подчеркнули ее округлившийся животик. Отметим, что свой образ звезда дополнила белыми кроссовками, сумкой и защитной маской.

Беременная Софи Тернер с мужем Джо Джонасом (источник – Instagram-аккаунт – Themoodmagazine)
Беременная Софи Тернер с мужем Джо Джонасом (источник – Instagram-аккаунт – Themoodmagazine)
Беременная Софи Тернер с мужем Джо Джонасом (источник – Instagram-аккаунт – Themoodmagazine)
Софи Тернер заметили с округлым животом (источник – Instagram-аккаунт – Themoodmagazine)
Софи Тернер заметили с округлым животом (источник – Instagram-аккаунт – Themoodmagazine)

Напомним: о беременности Софи Тернер СМИ заговорили еще в феврале. Официальных подтверждений или опровержений этому от супругов пока не поступало. Однако на кадрах заметно, что уже скоро у актрисы появится первенец.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Софи Тернер вышла замуж за певца Джо Джонаса в мае 2019 года. Пара заключила брак в Лас-Вегасе.

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