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Беременная звезда "Игры престолов" подчеркнула большой живот лосинами. Фото

Кристина Долматова
Кристина Долматова
Люди
1,4 т.
Беременная звезда 'Игры престолов' подчеркнула большой живот лосинами. Фото

Беременную британскую актрису, исполнительницу роли Сансы Старк в "Игре престолов" Софи Тернер, заметили папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу со своим мужем Джо Джонасом.

Соответствующие снимки были опубликованы в Instagram-аккаунте Themoodmagazine. На них можно увидеть, что Софи была одета в белый топ, серый жакет и обтягивающие лосины, которые подчеркнули ее округлившийся животик. Отметим, что свой образ звезда дополнила белыми кроссовками, сумкой и защитной маской.

Беременная Софи Тернер с мужем Джо Джонасом (источник – Instagram-аккаунт – Themoodmagazine)

Беременная Софи Тернер с мужем Джо Джонасом (источник – Instagram-аккаунт – Themoodmagazine)

Беременная Софи Тернер с мужем Джо Джонасом (источник – Instagram-аккаунт – Themoodmagazine)

Беременная Софи Тернер с мужем Джо Джонасом (источник – Instagram-аккаунт – Themoodmagazine)

Беременная Софи Тернер с мужем Джо Джонасом (источник – Instagram-аккаунт – Themoodmagazine)

Беременная Софи Тернер с мужем Джо Джонасом (источник – Instagram-аккаунт – Themoodmagazine)

Софи Тернер заметили с округлым животом (источник – Instagram-аккаунт – Themoodmagazine)

Софи Тернер заметили с округлым животом (источник – Instagram-аккаунт – Themoodmagazine)

Софи Тернер заметили с округлым животом (источник – Instagram-аккаунт – Themoodmagazine)

Софи Тернер заметили с округлым животом (источник – Instagram-аккаунт – Themoodmagazine)

Напомним: о беременности Софи Тернер СМИ заговорили еще в феврале. Официальных подтверждений или опровержений этому от супругов пока не поступало. Однако на кадрах заметно, что уже скоро у актрисы появится первенец.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Софи Тернер вышла замуж за певца Джо Джонаса в мае 2019 года. Пара заключила брак в Лас-Вегасе.

шоу-бизнесшоуСофи Тернер
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